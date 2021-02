Alcoutim aprova medidas de apoio na ação social escolar

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou esta semana uma nova proposta referente à alimentação e auxílio económico, no âmbito da ação social escolar, para apoiar crianças, jovens e respetivas famílias, anunciou a autarquia.

O município vai pagar o valor relativo ao almoço de todas as crianças que frequentem os infantários e escolas do concelho, “considerando as características socioeconómicas do concelho que evidenciam o baixo poder de compra das famílias residentes”, segundo o comunicado.

Durante o período das férias letivas, o almoço continua a ser fornecido às crianças do berçário, creche, pré-escolar e ATL do concelho, enquanto será pago o valor não comparticipado pelo Ministério da Educação às crianças que frequentam o primeiro, segundo e terceiro ciclos.

Esta medida tem como objetivo “assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população escolar, a satisfação de carências alimentares básicas e representa uma aposta na melhoria da qualidade do ensino”.

Outra das propostas aprovadas é a atribuição de um auxílio económico, a título coletivo, no valor de 1000 euros para os alunos do primeiro ao terceiro ciclo, para despesas com livros e material escolar.

“Este executivo está empenhado na implementação de apoios sócio-educativos, que promovam a igualdade de oportunidades no acesso à escola e no combate às diversas formas de exclusão social e escolar, criando condições para a realização de aprendizagens significativas por parte de todos os alunos”, refere o presidente da autarquia, Osvaldo Gonçalves.

PUB