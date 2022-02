Alcoutim: Assinado o contrato de financiamento dos primeiros estudos para a nova ponte

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve e o município de Alcoutim assinaram no dia 11 de fevereiro, uma adenda ao protocolo de colaboração no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com a transferência de 100 mil euros para os estudos de preparação do projeto de nova ponte internacional entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana.

A assinatura da adenda ao contrato decorreu no contexto de reunião de coordenação e monitorização organizada pelos Governos de Portugal e de Espanha sobre o avanço dos trabalhos preparatórios e que envolveu representantes das diversas entidades com competência no domínio das acessibilidades rodoviárias.

Com um financiamento assegurado pelo PRR de nove milhões de euros, este investimento público será concretizado pelo município de Alcoutim, contando com a intermediação e colaboração técnica da CCDR Algarve na ligação à Estrutura de Missão Recuperar Portugal e com as diversas autoridades espanholas, constituindo um projeto que mobiliza o município algarvio e o Ayuntamento Sanlúcar del Guadiana.