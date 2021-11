Alcoutim atribui bolsas de estudo a alunos universitários do concelho

A Câmara Municipal de Alcoutim vai atribuir 40 bolsas de estudo a alunos do ensino superior residentes no concelho, anunciou a autarquia.

As bolsas têm um valor mensal de 100 euros e serão atribuídas durante 10 meses, tendo os candidatos de cumprir os seguintes requisitos: frequência num curso de ensino superior, residência no concelho há pelo menos dois anos e têm de ter 18 anos ou mais ou estar recenseados em Alcoutim.

As candidaturas estão abertas até ao dia 10 de novembro e os interessados devem preencher o boletim fornecido pela autarquia de Alcoutim, que tem de ser entregue no edifício municipal acompanhado dos seguintes documentos: certidão ou declaração do respetivo estabelecimento de ensino que comprove a matrícula ou inscrição no curso, plano do curso, certidão ou declaração do estabelecimento de ensino que comprove a frequência e o aproveitamento escolar do ano letivo anterior, além do atestado da Junta de Freguesia que comprove a residência no concelho há pelo menos dois anos.

