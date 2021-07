Alcoutim: Balurcos acolhe curso de arquitetura sustentável de cana

A aldeia de Balurcos, no concelho de Alcoutim, acolhe de 23 de julho a 1 de agosto o segundo curso de “Transmissão de Saberes Mestre-aprendiz: Arquitetura Sustentável de Cana e Revestimentos”, anunciou a Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade (QRER).

Este projeto pretende valorizar a cana (arundo donax) “enquanto recurso local de interesse económico”, dirigida a um grupo de 10 jovens empreendedores “que procuram neste curso aprender as várias técnicas para aplicar em seus futuros projetos”, segundo o comunicado.

Durante 10 dias, os participantes vão colher, limpar e preparar a cana, que será posteriormente usada através de várias técnicas de construção.

A formação vai decorrer em contexto de trabalho, com as técnicas aplicadas na recuperação de um antigo lavadouro de Balurcos, que vai funcionar como um espaço de convívio, descanso e usufruto da comunidade local.

“A aposta na valorização da cana tem por objetivo impulsionar projetos locais na área da construção tradicional, arquitetura e artesanato, que possam gerar oportunidades de negócio, dinamizar o território e fixar novos agentes no mesmo. Sempre numa lógica de desenvolvimento sustentável, com enfoque nos recursos endógenos e numa abordagem criativa e inovadora”, acrescenta em nota de Imprensa.

No ano passado decorreu o primeiro curso, em novembro, com o objetivo de “transmitir conhecimentos práticos das várias técnicas de trabalhar a cana, desta feita ao nível de construção de tetos falsos, estores ou coberturas, bem como na construção de tabiques e paredes interiores, unindo à cana as técnicas de revestimentos e rebocos com argilas e argamassas finas”.

