Alcoutim celebra o Dia do Município com muita festa

Os alcoutenejos festejam o feriado municipal no dia 13 de setembro, um marco importante para o concelho, que assinala o arranque da 68ª edição da Festa de Alcoutim que decorrerá desde sexta-feira, dia 13, até domingo dia 15 de setembro, com um programa variado. Durante 3 dias a pacata vila terá momentos agitados e repletos de atividades para todos os gostos.

O Dia do Município tem início marcado para as 11h00 com o içar das bandeiras e arruada pela banda filarmónica de Castro Marim. Quinze minutos mais tarde, inicia-se a sessão solene, no Espaço Guadiana, com a Assinatura do Protocolo de Cooperação Institucional para a cedência de veículo do Município de Alcoutim à Guarda Nacional Republicana (GNR) e entrega da viatura; posteriormente, será a atribuição de Medalhas Municipais de Honra, Mérito e Bons Serviços e Dedicação. Pela tarde, às 15h30 no Hotel D’Alcoutim, será a apresentação da Obra “Ecos do Passado” de José Dias Rodrigues.







A festa de Alcoutim terá uma panóplia de atuações musicais, atividades desportivas, concursos, gastronomia, artesanato, fogo de artifício e muito mais. Nesta edição das festas de Alcoutim, haverá muita música, a cabeça de cartaz será Badoxa no dia 13, Remember Me no dia 14, e no dia 15 de setembro, o dia de encerramento, será os D.A.M.A. Salientamos ainda a existência da Discoteca no Cais, a qual terá atuação do Dj’s Christian F, Mark Guedes e Andy F com Lady F.

Já a nível desportivo, as atividades iniciam-se no sábado com o jogo de Futebol Internacional, no domingo, existirá a 6ª Prova de Ciclismo do 1º Troféu do Algarve “Ciclismo para todos”; na parte da tarde haverá a travessia a nado no rio Guadiana, a apanha do pato e o pau de sebo.

O município disponibilizará serviço de transporte, “Embarque na Festa”, entre Vaqueiros e Alcoutim, com paragem em Martim Longo, Giões e Pereiro, sendo as paragens de autocarro da EVA o local de recolha de passageiros. Os autocarros são assim, uma alternativa para os munícipes de Alcoutim, substituindo o carro próprio.