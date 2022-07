Alcoutim combate analfabetismo motor nas crianças com desporto

A Câmara Municipal de Alcoutim lançou o programa desportivo “Sextas-Feiras Desportivas” com o objetivo de combater o analfabetismo motor nas crianças, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa, em parceria com a associação Alcance, pretende criar uma oferta diversificada de atividades desportivas para os alunos do primeiro ciclo das escolas do concelho e vai decorrer em Martim Longo e Alcoutim às sextas-feiras de manhã, nos meses de julho e agosto.

“Manter hábitos saudáveis é importante em qualquer fase da vida, mas é na infância que adquirimos o gosto por ter um estilo de vida que preza pela saúde e pelo bem-estar”, refere a autarquia em comunicado.

Os participantes vão participar em atividades físicas e motoras como andar de bicicleta, nadar, patinar, circuitos, ginástica, tag rugby e jogos pré-desportivos.

Este programa complementa-se com as “Férias Animadas” que já estão a decorrer desde o dia 20 de junho.

“Esta iniciativa tem como objetivos promover e dinamizar a prática desportiva, sobretudo nas crianças e jovens, dando-lhes a conhecer novas atividades e afastando-os do sedentarismo, criar oportunidades de prática desportiva informal e cativar as crianças e jovens”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves.