Dia do Combatente celebrado em Alcoutim

A Câmara Municipal de Alcoutim vai comemorar mais uma vez o Dia do Combatente, a 9 de abril, a partir das 09:45, anunciou a autarquia.

A programação tem início com o habitual hastear das bandeiras, na Praça da República, seguido de uma missa pela alma dos combatentes falecidos, na Igreja Paroquial de Alcoutim, pelas 10:00.

As comemorações continuam com uma cerimónia junto ao Monumento do Combatente, na Praça da República, terminando com um beberete no Castelo de Alcoutim.

Para participar nas celebrações deve confirmar a presença até às 15:00 do dia 4 de abril através do telefone 281 540 580 ou do e-mail geral@cm-alcoutim.pt.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Alcoutim e pelo Núcleo de Vila Real de Santo António da Liga dos Combatentes, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim.