Alcoutim comemora Dia do Município na próxima sexta-feira

Na próxima sexta-feira, dia 10 de setembro, Alcoutim comemora o Dia do Município, que se assinala com um programa adaptado à situação atual de pandemia, e é marcado por atos oficiais, homenagens e inaugurações, anunciou a autarquia.

O programa arranca com o tradicional hastear da bandeira, às 09h00, na Praça da República, com a presença dos membros do executivo, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia e representantes de entidades militares, civis e religiosas.

Com formato adaptado à nova realidade, às 11h30 realiza-se a Sessão Solene Comemorativa do Dia do Município, que irá decorrer no Espaço Guadiana sendo esta restrita a convidados, e terá transmissão em direto na página de Facebook da Câmara Municipal. Na mesma sessão será prestada homenagem a atletas e a personalidades do concelho que marcaram e marcam o percurso do Município de Alcoutim, a sessão contará também com a distinção de funcionários da Câmara Municipal, em função dos anos de dedicação e de bom comportamento.

Ainda neste dia, vão existir vários momentos de descerramento de placas de inauguração, nomeadamente da Área de Serviço de Autocaravanas, em Alcoutim pelas 09h45; do Posto de Informação de Eventos e Património de Alcoutim, no Castelo de Alcoutim pelas 10h30; da Revitalização Urbana do Largo da Igreja, em Giões pelas 15h30 e do Loteamento Chada do Moinho do Mocho, em Martim Longo, pelas 16h30.

O encerramento das celebrações, decorrerá nas localidades de Alcoutim, Pereiro, Giões, Martim Longo e Vaqueiros com animação de rua itinerante.

