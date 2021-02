Alcoutim cria projeto “reabilitar para a vida”

O Município de Alcoutim e o Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa vão celebrar um protocolo de colaboração que visa implementar o projeto “reabilitar para a vida”. No âmbito do projeto a autarquia vai atribuir à instituição uma comparticipação financeira no valor de 9.093 euros

Este projeto pretende usar a tecnologia da realidade virtual, nomeadamente óculos de realidade virtual e consola Wii com plataforma de equilíbrio, como uma ferramenta na reabilitação e estimulação física e cognitiva dos seniores. Pretende-se promover um envelhecimento ativo e contribuir para o aumento do bem-estar dos idosos.

A estimulação cognitiva com recurso ao uso de realidade virtual visa proporcionar várias experiências desde estimulações sensoriais simples, passando por visitas virtuais a museus, até exergaming (video-jogos que envolvem exercício físico), sendo a experiência de realidade virtual adaptada à capacidade de cada utilizador conforme venha a ser indicado no diagnóstico.

Nestas atividades lúdicas, os indivíduos praticam atividades leves e divertidas de caracter terapêutico que estimulam o seu sistema motor.

O projeto destina-se a pessoas com mais de 65 anos e vai ser implementado e acompanhado por uma equipa multidisciplinar, com psicólogo, terapeuta ocupacional, animadora sociocultural e apoio científico da Universidade do Algarve.

Para se inscrever ou obter mais informações deverá contactar o Gabinete de Ação Social do Município de Alcoutim através do nº 281 540 559.

De referir que as condições de execução e acompanhamento estarão sempre orientadas no sentido de uma preocupação constante no cumprimento das orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) no combate à Covid-19, o que poderá condicionar as atividades previstas.

