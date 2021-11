Alcoutim debate desertificação do interior com secretária de Estado

O Espaço Guadiana, em Alcoutim, recebeu no dia 26 de novembro a conferência "Desertificação do interior – passado, presente e futuro”, anunciou a autarquia.

No evento foram abordados temas como o conceito de desertificação, as razões da sua ocorrência, as formas que pode assumir e os territórios mais vulneráveis, como Alcoutim.

Durante a conferência foram ainda apresentados exemplos de abordagens de luta contra a desertificação de vários territórios do interior.

Esta iniciativa foi promovida pelo Centro de Competências na Luta Contra a Desertificação e contou com a participação da secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira.

