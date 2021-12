Alcoutim é dos concelhos mais envelhecidos em Portugal

Nos dados provisórios do Censos 2021, divulgados esta quinta-feira, 16, o Instituto Nacional de Estatística (INE), dá conta das assimetrias etárias do País. No Algarve, o concelho mais envelhecido continua a ser Alcoutim.

Alcoutim é um dos municípios portugueses com a população mais envelhecida, juntamente com Oleiros, no distrito de Castelo Branco e Almeida, na Guarda.

Por outro, Ribeira Grande e Lagoa, nos Açores, e Santa Cruz, na Madeira são os mais jovens.

A segunda fase de divulgação dos Censos 2021 arranca esta quinta-feira.

