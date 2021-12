Alcoutim: Este fim de semana participe no “Tráfico de Artes no Guadiana”  

A 5.ª edição do Festival do Contrabando, pelo segundo ano consecutivo sobe o mote “Tráfico de Artes no Guadiana”, irá decorrer dias 17, 18 e 19 de dezembro, com um programa cultural alternativo e instalações que vão deixar “marca” no território de Alcoutim, comunicou a autarquia.

O programa será iniciado com a inauguração de “Olhares sobe o Guadiana”, de Homo Sapiem e Exame, Associação Satori, como o projeto “Artes no Guadiana”, inserido na candidatura ao POCRESC Algarve 2020, “Programação Cultural em Rede” da AMAL, Museu do Rio, Guerreiros do Rio, Alcoutim, seguindo-se as “Frases do Contrabando”, por Isabel Ferreira das Cerâmicas de Alcoutim.

Continuando a apostar no fomento e na divulgação artística, “com um programa simples, mas especial, artisticamente rico e diversificado”, esta iniciativa reúne momentos de teatro, música, arte, contos, estátuas vivas e caricaturas, entre outras propostas que podem ser consultadas aqui. O programa contará com transmissões online, com formato e programação adaptados ao contexto de pandemia, com vista a minimizar os riscos de proximidade e concentração de pessoas.

O presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, frisa a importância de dar continuidade a este projeto, que tem como objetivo potenciar a valorização do território, “sem esquecer da importância de, apesar do contexto de pandemia em que vivemos, ser crucial continuar a apostar na realização de iniciativas que, cumprindo as orientações da DGS, permitam levar até aos cidadãos eventos que, com um carácter inovador, que promovam a cultura e a identidade alcoutenejas, quer na vertente presencial quer online”, finalizou.

