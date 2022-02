Alcoutim: Festa do Atletismo contou com 75 alunos do concelho

A Festa do Atletismo de mega sprinter e mega salto decorreu no dia 22 de fevereiro no Agrupamento de Escolas de Alcoutim com a participação de 75 alunos do 2.º e 3.º ciclos, anunciou a direção da instituição de ensino.

Os alunos classificados nas primeiras posições de cada escalão vão representar o Agrupamento de Escolas de Alcoutim no Mega Sprinter Regional que vai decorrer no dia 18 de março em Quarteira.

Este evento desportivo contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim e da Decathlon.