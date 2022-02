Alcoutim: Mais de uma centena de alunos em encontro de canoagem

No âmbito do Desporto Escolar, a vila de Alcoutim acolheu no passado dia 8 de fevereiro o primeiro Encontro de Canoagem deste ano letivo, organizado pelo AE de Alcoutim em parceria com o Grupo Desportivo de Alcoutim, anunciou a organização.

PUB

O evento contou com o apoio do Município de Alcoutim, da União de Freguesias de Alcoutim e Pereiro, dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim, da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António e das empresas FunRiver Animação Turística e CapWatt. Esta última, pertencente ao grupo Sonae, patrocinou as medalhas atribuídas aos 3 primeiros classificados de cada categoria. No evento desportivo participaram cerca de 110 alunos dos Grupos-Equipa de Canoagem de sete Agrupamentos do Algarve dos concelhos de Alcoutim, Lagoa, Olhão, Portimão e Vila Real de Santo António.