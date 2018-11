Alcoutim: Nova Unidade de Saúde Móvel fará consultas em Giões e no Pereiro

A nova Unidade Móvel de Saúde de Alcoutim, recentemente inaugurada, vai proporcionar consultas de rotina nas localidades de Giões (quartas-feiras, as 14h00) e Pereiro (segundas-feiras, 14h00), além da prestação de cuidados primários de saúde em diversas localidades do concelho.

Aquela Unidade Móvel de Saúde está especialmente vocacionada para a prevenção, vigilância de saúde, e auxilio na realização de consultas médicas domiciliares, bem como a prestação de cuidados de enfermagem à população mais idosa e com mais dificuldades de acesso aos Centros de Saúde.

O presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, sustentou que o protocolo com a ARS/Algarve “garante as condições para melhorar o serviço, adaptando e reorganizando o que o município já vinha disponibilizando serviços de saúde e acesso a prestação de cuidados de saúde no concelho”.

O serviço da Unidade de Saúde Móvel “traz um conjunto de serviços que até agora só se faziam nos Centros de Saúde, possibilitando reforçar os serviços nas localidades de Giões e Pereiro, onde os postos de atendimento foram encerrados, colmatando o constrangimento do encerramento e atribuindo uma maior justiça com os munícipes afetados, combatendo a desigualdade de acesso aos cuidados de saúde.”, explica o autarca.