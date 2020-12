Alcoutim promove “Alojamento local para aves”

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou, na reunião do executivo realizada esta quarta-feira (9 de dezembro), a celebração de um protocolo de colaboração com a associação Vita Nativa que visa a instalação e manutenção de caixas-ninho do projeto “Alojamento local para aves”.

A Vita Nativa é uma organização sem fins lucrativos para a conservação do ambiente, que pretende promover o estudo e a conservação da natureza, divulgar e valorizar o património natural e contribuir para a participação ativa na defesa do ambiente e dos serviços do ecossistema.

A associação encontra-se a desenvolver o projeto “Alojamento local para aves”, que resultou de uma iniciativa vencedora do Orçamento Participativo Portugal 2018 e visa promover a diversidade de avifauna em toda a região do Algarve. Nela participa também o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), representado pela Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve.

A principal ação do projeto passa pela cedência e instalação, de forma gratuita, de caixas-ninho (cerca de 25 no concelho de Alcoutim) para pequenas espécies de aves, como os chapins, e para aves de rapina de média dimensão, como o peneireiro-vulgar, a coruja-das-torres e o mocho-galego. Com isto pretende estimular a fixação de mais aves em meio urbano e, desta forma, fomentar o interesse e proporcionar um contacto mais direto da sociedade em relação às aves, bem como promover e realçar o importante papel das aves no controlo de pragas biológicas.

O projeto visa envolver a sociedade em geral, mas acima de tudo os vários agentes locais e regionais que fazem a gestão do território algarvio, entre os quais de destacar os municípios, o ICNF e também as entidades privadas ligadas aos setores da hotelaria, agricultura e silvicultura.

Sendo a sensibilização ambiental outro objetivo do projeto, serão desenvolvidas atividades com as comunidades escolares, os Centros de Ciência Viva e outros organismos da região ligados à educação.

Como isso: Gostar Carregando...