Alcoutim promove saúde pública e veterinária

A Câmara de Alcoutim deliberou recentemente aprovar a celebração de um protocolo com o Agrupamento de Defesa Sanitária de Gado Bovino, Ovino e Caprino do Concelho de Alcoutim (ADS de Alcoutim). Nos termos do acordo, que visa a promoção da saúde pública e veterinária, a instituição irá ser apoiada financeiramente com um montante total de aproximadamente 20 mil euros, sendo 10 mil transferidos pelo município de Alcoutim.

A ADS de Alcoutim, com sede em Giões, é uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo prevenir e combater doenças que possam ser transmitidas dos animais para as pessoas, assim como doenças dos animais que prejudiquem a rentabilidade económica de uma exploração pecuária. Para além de Alcoutim, a ADS desenvolve as suas atividades nos concelhos de Tavira, Loulé e São Brás de Alportel.

Serão ainda signatários do referido protocolo os municípios de Loulé e São Brás de Alportel que, após ponderação do número de explorações em cada concelho, número de ações previstas e distancia percorrida em cada território, se comprometem a atribuir comparticipações financeiras à ADS no montante de 9 mil euros e 750 euros, respetivamente.

Segundo Osvaldo Gonçalves, presidente da autarquia alcouteneja, “na base desta decisão está a distribuição equitativa dos montantes do apoio financeiro atribuído à associação”. “Esta é uma forma mais justa de apoio, uma vez que, com o esforço partilhado, conseguimos um maior apoio financeiro que irá também proporcionar melhorias significativas na situação financeira da ADS”, acrescenta o autarca.