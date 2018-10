Alcoutim quer que entidades regionais de Espanha financiem Festival do Contrabando

Autarca esteve reunido com o seu homólogo de Sanlúcar do Guadiana e com representantes do governo provincial de Huelva. Objetivo é que Espanha reforce o seu apoio ao evento através de entidades regionais

DOMINGOS VIEGAS

Uma comitiva do Município de Alcoutim, composta pelo presidente da autarquia, Osvaldo Gonçalves, pelo vice-presidente, Paulo Paulino, e pelo técnico de Turismo Júlio Cardoso, esteve reunida com representantes de várias entidades públicas espanholas com o objetivo de implementar um conjunto de projetos transfronteiriços que necessitam de apoio financeiro.

Em cima da mesa esteve, fundamentalmente, a questão do Festival do Contrabando, que já tem uma componente no outro lado do Guadiana, a qual os municípios de Alcoutim e Sanlúcar do Guadiana pretendem ver reforçada com o apoio do governo provincial de Huelva.

“O objetivo é o de que passe a haver uma maior distribuição do financiamento. Temos uma parceria com o Município de Sanlúcar, mas o problema é a capacidade de investimento dos dois municípios. Estamos a tentar que as entidades a nível superior de Espanha também colaborem financeiramente para o evento, tal como faz, neste lado, o Turismo do Algarve”, explica Osvaldo Gonçalves, em declarações ao Jornal do Algarve.

Do lado espanhol, estiveram presentes neste encontro o presidente do município de Sanlúcar, José Maria Pérez, e a vereadora Imaculada Montes (Urbanismo e Património), bem como a vice-presidente da Diputación de Huelva (governo provincial), Maria Eugénia Limón, o responsável do Patronato de Turismo de Huelva, Daniel Navarro, e dois representantes da Mancomunidad de Municípios de Beturia: Loli Ruiz (presidente) e Paco Santana (gerente).

Além do Festival do Contrabando, há outros projetos que os autarcas de Alcoutim e Sanlúcar pretendem desenvolver em conjunto, com o apoio de entidades a nível regional e nacional de ambos os países. Porém, Osvaldo Gonçalves não quer revelar, para já, quais são, explicando apenas que o turismo de natureza poderá ser uma das áreas em questão.

“Ainda não podemos falar muito sobre esses projetos. São áreas que pretendemos explorar em conjunto e que têm a ver, principalmente, com o ponto comum que temos, ou seja, o facto de se tratar de duas zonas do interior, periféricas e que têm o mesmo potencial e as mesmas dificuldades. O objetivo é aproveitar, em conjunto, as nossas mais-valias, entre as quais, por exemplo, o turismo de natureza”, refere o autarca.

Osvaldo Gonçalves recorda que privilegiou este tipo de relação desde que chegou à Câmara e que tem existido “uma postura muito proativa e colaborativa” entre os dois municípios das duas margens do Guadiana.

“As coisas não surgem de um dia para o outro, mas temos muitas expectativas. Temos muitas ideias conjuntas que, se forem trabalhadas dos dois lados da fronteira e se forem usados os meios ao nível das entidades regionais e nacionais, certamente, irão resultar em sucesso. Sinto, cada vez mais, que nos entendemos cada vez melhor, porque, apesar de falarmos línguas diferentes, falamos a mesma linguagem”, considera o autarca de Alcoutim.

