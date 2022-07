Alcoutim recebe a 12.ª edição da Festa do Futebol e do Futsal do Algarve

O Cais de Alcoutim acolheu, no dia 02 de julho, a 12.ª edição da Festa do Futebol e do Futsal do Algarve, que voltou a distinguir os melhores dirigentes, treinadores, atletas e árbitros da Associação de Futebol do Algarve (AFA) na época desportiva 2021/2022, eleitos pelos agentes desportivos algarvios.

Na cerimónia estiveram nomeados três alcoutenejos, André Martins (Inter-Vivos, AJNA) para o prémio de Dirigente do Ano de Futsal, Nuno Cavaco (Louletano DC) para o prémio de Treinador do Ano de Futsal Sénior e Lucas Mestre (Inter-Vivos, AJNA) para o prémio de Jogador do Ano de Futsal Sénior e Jogador Jovem do Ano de Futsal.

Lucas Teixeira Mestre conquistou o prémio de Jogador Jovem do Ano de Futsal.