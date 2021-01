Alcoutim reforça apoio a Centro de Desenvolvimento de Martim Longo 

A Câmara Municipal de Alcoutim reforçou o apoio à atividade do centro de animação infantil do Centro de Desenvolvimento Cultural e Social de Martim Longo, com uma comparticipação financeira de 30 mil euros, anunciou a autarquia.

“A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou, em reunião do executivo realizada no passado dia 13 de janeiro, a atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 30 mil euros ao Centro de Desenvolvimento Cultural e Social de Martim Longo”, refere em comunicado.

A razão deste apoio é a “frágil situação financeira da instituição perante o reduzido número de crianças nas várias valências e consequentemente a diminuição das comparticipações da Segurança Social”, para evitar o seu encerramento.

Pretende-se também ” garantir que todas as crianças tenham direito ao serviço de berçário, creche, pré-escolar e ATL mesmo que o número de crianças não atinja o número mínimo por valência”.

PUB