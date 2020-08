Alcoutim renova protocolo de apoio aos diabéticos

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou a renovação de um protocolo, com a Associação para o Estudo da Diabetes Mellitus e de Apoio ao diabético do Algarve, para apoiar os munícipes que sofrem de diabetes com necessidades especiais.

No âmbito do projeto “Apoio aos Diabéticos do Algarve”, o protocolo, de ordem médico-clínica e de reabilitação, recebeu um apoio financeiro de 7 mil euros anuais e encaminha os doentes, através do gabinete de ação social, para aquela associação, que se encarrega de prestar todo o apoio clínico necessário.

Todos os doentes abrangidos pelo protocolo beneficiam de uma constante abordagem global (enfermagem, médico-diabética, dietética, psicológica, podológica e farmacológica) de acordo com as suas necessidades, sendo seguidos e encaminhados para o Hospital Distrital de Faro quando as circunstâncias o exijam.

A gravidade e descontrolo inerentes a alguns tipos de diabetes e a sua dificuldade de tratamento são as principais causas do encaminhamento de doentes para a associação..

“O principal objetivo deste projeto passa por dar resposta ao desafio que a diabetes representa, combatendo através do desenvolvimento de várias ações de controlo de um dos maiores problemas de saúde pública em Portugal,” informa a Câmara Municipal.

O Presidente do Município de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, assevera que garantirá “cuidados adequados da diabetes e das suas complicações”.