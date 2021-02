Alcoutim: Requalificação da Aldeia do Pereiro vai custar mais de 1 milhão

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou, em reunião do executivo, o projeto de execução da Requalificação Paisagística na Aldeia do Pereiro.

O preço base para a execução da empreitada é de 1,25 milhões de euros e o prazo estimado para execução dos trabalhos é de 12 meses.

A intervenção tem como objetivo a requalificação de arruamentos na aldeia do Pereiro, criando novos circuito pedonais, ciclovias, estacionamento ordenado e implantação de equipamento geriátrico.

A área sujeita a intervenção é constituída por três fases que equivalem a três zonas destintas, designadamente a fase um que tem início na rotunda e se estende por aproximadamente 500 metros em direção a Martinlongo, a fase dois que tem início na rotunda e se estende por aproximadamente 500 metros em direção a Alcoutim e pela fase três que compreende a Rua da Escola, Largo do Mercado e Rua das Flores.

Para o troço da fase um está previsto a norte uma faixa pedonal com 1,60m de largura e a sul uma ciclovia de 2,20m de largura; para o troço da fase dois está previsto a sul uma ciclovia de 2,20m de largura e para o troço da fase três propõem-se a requalificação do estacionamento ao longo da via através de pintura do pavimento e a criação de faixas pedonais e o seu respetivo revestimento.

A estrutura de pavimento da faixa pedonal e da ciclovia será em calçada tradicional e betão poroso, respetivamente.

Na fase três existem duas áreas junto à rotunda que serão revestidas com calçada tradicional e serão dotadas, numa delas, de equipamento geriátrico para uso da população e visitantes, numa perspetiva de valorização do espaço público e com o objetivo de promover uma melhor qualidade de vida, bem como a prática regular de exercício físico ao ar livre.

