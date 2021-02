Alcoutim será palco da prova TT BP Ultimate Portugal Cross Country Rally

O concelho de Alcoutim vai ser palco, no dia 10 de abril, da prova de todo-o-terreno para automóveis e motos BP Ultimate Portugal Cross Country Rally, evento organizado pelo Automóvel Clube de Portugal que para o efeito vai receber um apoio financeiro da autarquia de 10 mil euros.

A prova está inserida na Taça do Mundo de TT da FIA (Federação Internacional do Automóvel) e do Campeonato de TT de Portugal da PFAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting), bem como, simultaneamente para o Campeonato do Mundo para motos, quad’s e ssv’s sob a égide da FIM (Federação Internacional de Motociclismo) e da FMP (Federação de Motociclismo de Portugal).

O BP Ultimate Portugal Cross Country Rally decorrerá entre os dias 8 e 13 de abril e terá como centro nevrálgico o Parque de Feiras e Exposições de Grândola. O percurso está dividido em cinco etapas (uma por dia) utilizando um total de cerca de 800 km de caminhos dos concelhos de Alcácer do Sal, Alcoutim, Almodôvar, Ferreira do Alentejo, Grândola, Loulé, Mértola, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém e Sines.

“Contando com a participação dos melhores pilotos e equipas mundiais das várias classes, o BP Ultimate Portugal Cross Country Rally será certamente uma excelente forma de promover o concelho, pois trata-se de uma prova que terá uma ampla cobertura mediática tanto em termos nacionais como internacionais”, refere o presidente da Câmara Municipal, Osvaldo Gonçalves.

