Alcoutim: Surto no lar de Balurcos já fez três vítimas mortais

O surto de covid-19 no lar Maria Ribeiros Vicente em Balurcos de Baixo, no concelho de Alcoutim, já resultou em três vítimas mortais, referiu ao JA fonte da Administração Regional de Saúde do Algave (ARS).

A primeira vítima, registada no domingo, foi uma idosa de 93 anos que se encontrava assintomática e permanecia no lar, enquanto a segunda, uma idosa de 92 anos, acabou por falecer na segunda-feira no hospital de Faro, onde estava internada.

A ARS confirmou ainda ao JA o falecimento de outra utente do mesmo lar do concelho de Alcoutim, no dia de ontem, tratando-se de uma idosa de 90 anos que também se encontrava internada no hospital da capital de distrito.

Quando foi descoberto este surto, o mesmo “foi avaliado e acompanhado pelas autoridades de Saúde em colaboração com a Segurança Social” e foi ainda implementada uma brigada de intervenção rápida, segundo disse na altura o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves ao JA.

A situação encontra-se “controlada” e a autarquia garante que se mantém vigilante e a disponibilizar apoio.

O lar de idosos Maria Ribeiros Vicente, segundo Osvaldo Gonçalves, “tem condições para proporcionar o isolamento profilático” num edifício inaugurado em 2013.