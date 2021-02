Alcoutim transfere quase 100 mil euros para as suas juntas de freguesia

A Câmara Municipal de Alcoutim vai transferir para as quatro juntas de freguesia do concelho uma verba num montante superior a 97 mil euros. Os contratos programa a celebrar foram aprovados na última reunião de câmara realizada no passado dia 3 de fevereiro.

Este apoio financeiro destina-se essencialmente a assegurar a organização de atividades culturais e comunicação, assim como à realização de obras diversas.

Esta colaboração permite dotar as freguesias dos meios necessários para a prestação de um serviço público de maior qualidade, contribuindo para a aproximação do poder de decisão das populações, para a promoção da coesão social e territorial e para a melhoria das condições de vida dos cidadãos.

