Alcoutim vai fazer testes covid-19 em quem regressa ao concelho

O Município de Alcoutim anunciou que irá realizar rastreios serológicos e testes diagnóstico, em colaboração com o Algarve Biomedical Center (ABC), visando a redução do risco de contágio pelo vírus SARS-CoV-2, associado ao regresso ao concelho de cidadãos nacionais ou estrangeiros, provenientes de outras localidades e com comprovada ligação ao território concelhio.

“Atento ao risco decorrente da situação epidemiológica em Portugal, que com o aproximar do período de férias e de vinda de muitos alcoutenejos que de diversos pontos do país e também fora do país, expõem de forma acentuada a população residente, onde existe uma percentagem grande de pessoas com mais de 70 anos”, enuncia o município em nota de Imprensa.

O município diz estar consciente de que a privação de visitas por parte de familiares aumenta a natural vontade de um regresso ainda que breve, e que portanto houve necessidade de implementar e/ou reforçar as medidas de segurança “para que de forma mais segura, possamos abraçar de novo quem está longe e distante”.

A parceria com a ABC na realização de testes rápidos, foi uma alternativa que a Autarquia, encontrou e disponibiliza a todos quanto, estando fora e com comprovada ligação ao concelho possam efetuar de forma gratuita esse teste para a segurança de todos.

“A realização desse teste está à distância de um telefonema para o número 800 208 302 no horário 08:30 às 15:00, sendo fornecidos os dados de identificação pessoal, e posteriormente validados na Junta de Freguesia a sua ligação ao concelho é agendada a recolha todos as 2ª e 6ª feiras nas sedes de freguesia”, explicita a câmara.

A preocupação do Município em contribuir para que o regresso dos Alcoutenejos que vivem fora do concelho não ponha em causa a saúde dos seus familiares e amigos, assim como da restante população, garantindo a defesa da saúde pública e, simultaneamente, o controlo dos fatores de disseminação da doença.

Até à data de hoje, o concelho de Alcoutim não contabiliza nenhum caso de COVID19, recorda o comunicado.

O Presidente da Câmara Municipal, declara que “esta é uma medida entre outras que fomos implementando ao longo do tempo e que, tal como todas as outras é a pensar, sobretudo, no bem-estar e na segurança dos nossos concidadãos, a capacidade instalada pela ABC, que já esteve ao serviço dos Alcoutenejos nos testes aos funcionários e utentes dos lares e centros de dia, bem como aos funcionários das creches, está novamente ao nosso dispor para reduzir ao máximo a possibilidade de contágio no concelho. Deixamos o apelo a todos quanto estão nesta situação, que nos contactem, que agendem o seu teste e que passem com as vossas famílias, e amigos, umas férias tranquilas e inesquecíveis.”