Alcoutim vai ter ciclovia até ao final deste ano

Alcoutim vai ter uma ciclovia ainda este ano, após ter sido aprovada a candidatura “Acesso em Modos Suaves à Zona Oeste de Alcoutim” ao Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, anunciou a autarquia.

A obra, com previsão de conclusão até 31 de dezembro deste ano, vai desenvolver-se na via de acesso à ribeira dos Cadavais e praia fluvial de Alcoutim, com início na Avenida Fernando Lopes Dias, com financiamento FEDER.

Com esta nova intervenção, o município pretende melhorar as condições de promoção da mobilidade pedonal e ciclável, reduzindo a utilização do automóvel e contribuindo para a implementação de um sistema de mobilidade sustentável e eficiente, reduzindo a emissão de gases com efeito de estufa.

A ciclovia terá pavimentos que diferenciam as zonas de peões, construída com materiais de betão e granito. Está também prevista a construção de uma zona para estacionamento de bicicletas.

A candidatura está enquadrada no Programa Operacional CRESC Algarve 2020 e pretende “promover a sustentabilidade e eficiência dos recursos” além das “estratégias de baixo teor de carbono”, segundo o comunicado.

Esta operação tem um investimento total superior a 113 mil euros.

