Alcoutim: VI Encontro de Arquivos do Algarve

Vai realizar-se em Alcoutim, no Espaço Guadiana, sexta e sábado próximos, o VI Encontro de Arquivos do Algarve.

Os trabalhos abrem

amanhã pelas 9h30 e terminam sábado pelas 12h45. Durante os dois dias serão

abordadas diversas perspetivas sobre a temática do encontro as “Arquiteturas da

Informação” onde profissionais da gestão da informação, investigadores e

aqueles que lidam direta ou indiretamente com a informação irão apresentar

comunicações e debater sobre os diferentes painéis subordinados aos temas:

infraestruturas da informação, proteção de dados e experiências de investigação

nos arquivos do Algarve.

Sábado, após o almoço, terá

lugar o programa cultural, como é habitual nestes encontros, desta vez

oferecido pelo município de Alcoutim, anfitrião do evento, aos participantes

onde será dado a conhecer o património cultural e natural da vila de Alcoutim,

zona raiana do nordeste algarvio.

No âmbito deste

encontro celebra-se igualmente o 10º aniversário da criação da Rede de Arquivos

do Algarve, que será assinalado, amanhã, com o jantar comemorativo.

Os Encontros de

Arquivos do Algarve são eventos regulares promovidos pela Rede de Arquivos do

Algarve (Raalg) que se realizam de 2 em 2 anos na região do Algarve.