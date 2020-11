Alcoutim volta a ser premiada como autarquia familiarmente responsável

A Câmara Municipal de Alcoutim voltou a ser distinguida como “Autarquia + Familiarmente Responsável” pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), anunciou o município.

A autarquia algarvia vai receber a “Bandeira Verde com Palma”, uma vez que o concelho já foi distinguido com este prémio durante mais de dois anos consecutivos.

“Esta distinção, que visa galardoar e divulgar as melhores práticas em matéria de responsabilidade familiar, reflexo de políticas responsáveis que promovem a sustentabilidade da sociedade e asseguram um futuro melhor, é resultado da aposta do município numa estratégia de ação centrada nas pessoas e para as pessoas, assente na relação de proximidade com as famílias e na concretização de respostas eficazes para as suas problemáticas”, refere o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, em comunicado.

Para o autarca, esta distinção “constitui um reconhecimento do trabalho efetuado em prol dos alcoutenejos e o resultado das estratégias, opções e políticas sociais que têm sido implementadas e desenvolvidas nos últimos anos”.

O OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como objetivo galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portugueses no que diz respeito à responsabilidade familiar para as famílias em geral.

A prestação das autarquias é avaliada através de um inquérito feito a nível nacional, de participação voluntária, onde são analisadas as políticas de família dos municípios relacionados com o apoio à maternidade e paternidade, apoio às famílias com necessidades especiais, serviços básicos, apoio à educação e formação, habitação e urbanismo, transportes, saúde, cultura, desporto, lazer e tempo livre, cooperação, relações institucionais e participação social.