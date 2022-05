Aldeia de Odeleite voltou a celebrar o 1.º de Maio

A aldeia de Odeleite, no concelho de Castro Marim, voltou a celebrar no domingo o 1.º de Maio depois de dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Este ano a festa contou com a atuação do grupo “7 Saias”, do “Grupo + 2” e ainda do Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines, enquanto decorria um mercadinho com venda de artesanato e doçaria local e regional.

Para toda a família existiam ainda outras atividades como insufláveis, slide, canoagem e a tradicional sardinhada.

As celebrações do 1.º de Maio em Odeleite foram organizadas pela Junta de Freguesia de Odeleite, pela Câmara Municipal de Castro Marim e pela Associação Social da Freguesia de Odeleite.