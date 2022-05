Aldeia de Parises volta a celebrar a Festa dos Tabuleiros Floridos

A tradição regressa a Parises no próximo fim de semana, (14 e 15 de maio), com mais uma edição da Festa dos Tabuleiros Floridos, que apresenta este ano um programa para toda a família, integrado na rota das “Aldeias de Portugal”.

A pitoresca aldeia de Parises, situada no coração da Serra do Caldeirão (São Brás de Alportel), celebra este fim de semana a aparição de Fátima aos pastorinhos, com mais uma edição da Festa dos Tabuleiros Floridos em honra de Nossa Senhora de Fátima, uma tradição de cariz religioso que conta anualmente com muitas centenas de visitantes.

O programa tem início no sábado com três oportunidades para subir até à Capela de Parises e ver o seu altar de cortiça: a peregrinação promovida pelo Agrupamento de Escuteiros, com início pelas 09:00, dirigida a famílias com crianças com mais de 10 anos e duas caminhadas com partida pelas 15:00. A caminhada por trilhos da ligação à Via Algarviana, promovida pela “São Brás a Caminhar” é de dificuldade elevada e a Caminhada pela Estrada Nacional, que tem viatura de apoio e transporte de regresso, é promovida pela Câmara Municipal. O ponto de partida será o Adro da Igreja Matriz.

Na manhã de sábado, pelas 10:30, o Centro de Convívio de Parises convida crianças e famílias para a oficina “Vamos fazer pãozinho quente”, numa colaboração da Associação “Os Amigos da Serra”.

À tarde, pelas 16:00, miúdos e graúdos podem ouvir “A Serra a zumbir – o mundo do mel e das abelhas”, o tema da oficina que o Centro de Convívio de Parises acolhe, numa iniciativa do Serviço de Educação Ambiental da Câmara Municipal.

A tradicional Procissão das Velas no Adro da Capela de Parises tem início pelas 21:30 e encerra o primeiro dia deste evento.

- Publicidade -

O domingo, dia 15, Dia da Família, começa com um passeio pelos campos da aldeia que tem início às 10:00, no Centro de Convívio de Parises. Depois de colher as flores, será tempo de participar na oficina de preparação dos tabuleiros floridos, uma missão muito especial para dar uma nova vida a esta antiga tradição, pelas mãos dos mais jovens, dinamizada pelo Grupo de Trabalho “Amigos da Aldeia”.

Ao Parque da Serra regressa, a partir as 10:00, o Mercadinho na Aldeia, com artesanato, produtos locais e saborosas refeições e petiscos.

A eucaristia em honra da Nossa Senhora de Fátima realiza-se na Capela de Parises, pelas 15:30, momento seguido do tradicional baile animado por David Brito, com atuação do Grupo Folclórico da Velha Guarda e desfile “As províncias de Portugal”, pelo Grupo da Amizade.

As inscrições para todas as atividades devem ser encaminhadas para o Gabinete do Munícipe através dos contactos do telefone 289 840 019 ou do e-mail [email protected]