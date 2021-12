Aldeia de Santa Rita recebe exposição de presépios

A aldeia de Santa Rita, no concelho de Vila Real de Santo António, vai acolher a partir do dia 8 de dezembro uma exposição de presépios no Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela, anunciou a autarquia.

Esta exposição conta com coleções particulares de munícipes e de obras da autoria de artesãos locais, podendo ser visitada a partir das 14:30 na antiga Escola Primária da aldeia de Santa Rita.

Até 7 de janeiro, estarão expostos mais de 50 presépios de várias regiões de Portugal e do mundo, feitos com barro, madeira, pano, matérias vegetais, arame, papel e conchas.

A aldeia recupera ainda a tradição do presépio algarvio, com a participação dos seus habitantes, com a construção do seu “altarinho”.

Esta tradição era feita nas casas, em cima das cómodas, elevado ao centro com degraus, onde era colocado o menino Jesus, cercado por searinhas, laranjas e outros frutos como figos, alfarrobas e romãs.

A exposição encontra-se de portas abertas de segunda a sexta-feira entre as 09:00 e as 13:00 e das 14:00 às 17:00.

