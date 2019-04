Algarve: 193 empresas recebem estatuto PME Excelência

.

Foram distinguidas com o estatuto de PME Excelência 2018, 193 empresas algarvias, a maioria das quais do setor do turismo. No total, receberam este galardão 2 378 empresas nacionais.

Em conjunto, as empresas algarvias distinguidas são

responsáveis por 5 798 postos de trabalho e por um volume de negócios superior

a 501 milhões de euros, o que representou um

crescimento médio de 20,2% em relação ao ano anterior. Faro

lidera em termos de

rentabilidade das empresas com uma percentagem de 32,2%.

A maioria das PME excelência que se destacaram pelos

melhores desempenhos

económico-financeiros e de gestão, desenvolvem a sua

atividade no setor do Turismo

(53,4%) e no Comércio (24,9%) e são maioritariamente

empresas de pequena

dimensão (143), correspondendo a 74% do total. Já as

empresas de média dimensão

(36) representam 19% e as microempresas representam 7% deste

universo (14).

Com um ativo líquido global de aproximadamente 416 milhões

de euros (415 816

849€), as PME Excelência 2018 de Faro apresentaram uma

autonomia financeira média

de 62% e níveis de rendibilidade dos capitais próprios de

33%, tendo registado uma

taxa de crescimento de 20,2% no volume de negócios.

Esta iniciativa do IAPMEI foi criada com o objetivo de

premiar as PME nacionais, que se

evidenciam pela qualidade dos seus desempenhos

económico-financeiros e se

mostram capazes de atingir altos padrões competitivos.

De acordo com Nuno Mangas, Presidente do IAPMEI, “as PME

Excelência são empresas

financeiramente robustas, que apresentam um elevado padrão

competitivo, assente

em estratégias de inovação e internacionalização,

desempenhando um papel de

grande relevância ao nível do emprego e do desenvolvimento

local e regional. Para o

IAPMEI e para o País, é um orgulho verificar o crescimento e

notoriedade que este

Estatuto

tem vindo a conquistar entre as empresas portugue

able 1