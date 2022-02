Algarve acolhe cimeira de inovação e tecnologia para atrair investimentos

O Algarve vai acolher a primeira edição do “Algarve Tech Hub Summit”, entre 28 de março e 03 de abril, uma cimeira de inovação e tecnologia para atrair investimentos para a região.

Organizado por empresas e entidades algarvias da área da inovação, o evento “pretende posicionar o Algarve como um polo tecnológico global e competitivo, capaz de atrair empresas, instituições e particulares de vários setores económicos”, referiu Vanessa Nascimento, da Algarve Evolution, uma das associações promotoras.

O encontro vai decorrer em formato híbrido – presencial e em rede – nas cidades de Faro e de Loulé, com a presença de cerca de 50 oradores nacionais e internacionais, de 10 países, das áreas da inovação, tecnologia, turismo, mar, agroalimentar, saúde, energia, digital, arte e cultura.

“Além da Europa, a América Latina terá uma forte participação neste encontro, que vai decorrer em formato de conferências e debates, que servirá também para analisar onde estamos e para onde vamos, uma reflexão que deve ser feita na região, muito em volta daquilo que são as temáticas estratégicas e prioritárias para a região”, apontou Vanessa Nascimento.

A responsável adiantou que, durante os sete dias, espera-se que o evento “represente também um passo para o culminar do posicionamento do Algarve como o melhor destino de estilo de vida da Europa para empresas e indivíduos dedicados à tecnologia, identificar talentos e atrair grupos de interesse internacionais, nomeadamente investidores estratégicos, a comunidade científica e nómadas digitais”.

Na opinião de Vanessa Nascimento, “ainda é preciso trabalhar muito e em conjunto com todas as entidades, para se ter um Algarve inovador e economicamente mais diversificado”, e desafiou todos os que ainda não fazem parte do projeto “a juntarem-se a este e aos futuros eventos”.

Os organizadores esperam que o “Algarve Tech Hub Summit” possa agregar e consolidar o conhecimento prático em áreas tecnológicas específicas, criando um potencial intelectual que permita o desenvolvimento de projetos de sucesso.

A iniciativa foi apresentada através de videoconferência e insere-se na estratégia de reforço do ecossistema tecnológico regional, desenvolvida pela Universidade do Algarve e as associações Algarve STP e Algarve Evolution para a consolidação da marca Algarve Tech Hub (ATH), capaz de posicionar o Algarve na linha da frente da construção de uma estratégia vencedora para uma região digital reconhecida e competitiva à escala global.