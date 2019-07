Algarve acolhe um dos maiores eventos de carros clássicos de Portugal

O Algarve Classic Cars afirma-se, pelo vigésimo sétimo ano, como o grande palco dos automóveis clássicos em Portugal e na Península Ibérica.

Na sua edição de 2019, este rali de regularidade histórico, organizado pelo Portugal Classic em conjunto com o Clube Português de Automóveis Antigos, vai contar com etapas em Vilamoura, Portimão e Armação de Pêra, assim como passagens por Paderne, Lagoa, Carvoeiro, São Brás de Alportel e Loulé.

O Algarve Classic Cars terá início no dia 12 de julho, no Tivoli Marina Vilamoura, pelas 10h00, com a abertura do secretariado e, por volta das 19h00, será a partida da primeira etapa, no circuito Casino de Vilamoura, terminando por volta das 20h00.

No dia 13, sábado, o Algarve Classic Cars começa com a partida da marina de Vilamoura pelas 9h30, com passagens por Paderne às 10h00, com uma prova especial de classificação no Autódromo Internacional do Algarve por volta das 11h30 e chegada a Portimão, para uma visita ao museu, pelas 12h00.

No mesmo dia, às 15h30, acontecerá a partida de Portimão para a terceira etapa, com passagem por Carvoeiro por volta das 15h40 e chegada ao Vila Vita Parc pelas 16h30. Logo a seguir, dá-se a partida às 17h00 para etapa seguinte no Circuito Opticalia em Armação de Pêra, em direção a Vilamoura, mas com uma neutralização no Algarve Shopping pelas 17h30.

No último dia, 14, domingo, o rali de regularidade histórica parte por volta das 10h00 do Conrad Algarve para uma prova especial no Cerro S. Miguel às 11h00.

Neste dia vai haver uma neutralização em São Brás de Alportel pelas 11h30. A distribuição dos prémios acontecerá às 16h00 no Conrad Algarve.