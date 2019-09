Algarve, Alentejo e Andaluzia com 27 milhões para indústrias culturais e criativas

Nos próximos dias 18 e 19 de setembro, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve participa, em Évora, numa reunião que vai definir o calendário e ações a desenvolver para a concretização do projeto Magalhães, que representa um investimento, até 2021, superior a 27 milhões de euros.

A AMAL é uma das entidades responsáveis pela aposta numa rede de cooperação transfronteiriça, na área do empreendedorismo, através da criação do Centro de Empreendimento de Indústrias Culturais e Criativas (Centro Magalhães), para consolidar e promover uma oferta cultural inovadora no seio da Eurorregião.

“A cooperação nesta área específica fundamenta-se nas raízes históricas, patrimoniais e culturais, ligadas aos descobrimentos, comuns às três regiões envolvidas, bem como à presença de um tecido produtivo de baixa densidade no conjunto do território da Eurorregião. Este tipo de indústrias são um dos motores da mudança do tecido produtivo das zonas mais desfavorecidas e geram emprego com benefício direto para a população residente”, salienta a AMAL.

Este projecto, co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER através do Programa Interreg V- A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, prevê a criação do Centro Magalhães, em Sevilha, e de vários polos, no Algarve e no Alentejo. Além disso, pretende-se ainda recriar a rota efetuada por Fernão de Magalhães na primeira circum-navegação do globo, assinalando assim os 500 anos desta façanha.

No âmbito do projeto Magalhães, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve será responsável pela execução de um programa de capacitação, através da realização de eventos de apresentação e aperfeiçoamento de ideias e de capacitação de potenciais empreendedores, no domínio das indústrias criativas e culturais, na elaboração do guia de apoio ao Empreendedor Cultural, criação e colocação em funcionamento do Observatório transfronteiriço das indústrias criativas e culturais, bem como pela realização de uma Feira de Inovação Cultural.