Algarve atingiu limite de ocupação de camas com doentes covid-19

A região do Algarve já “atingiu o limiar de alerta de ocupação” das camas de cuidados intensivos ocupadas com doentes covid-19 e Portugal continental tem 56% das camas de cuidados intensivos ocupadas, indicam as “linhas vermelhas” da pandemia agora divulgadas.

As “linhas vermelhas” realçam que a região do Algarve atingiu o limiar de alerta de ocupação em UCI, tendo já chegado aos 100%.

“O número de casos de covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência crescente, correspondendo a 56% (na semana anterior foi de 50%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas”, indica a análise de risco da pandemia, dando conta que estavam internados em UCI a 08 de dezembro 142 doentes

O relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) avança que na última semana observou-se um número crescente de doentes internados em UCI, mais 11% em relação à semana anterior.

Segundo o relatório, as regiões do Centro e do Norte têm uma ocupação em percentagem do nível de alerta acima do limiar de 66%, traduzindo uma ocupação moderada.

A região Norte tem uma ocupação de 69% nas UCI, o Centro está com 79%, Lisboa e Vale do Tejo 36% e Alentejo 36%.

O grupo etário com maior número de casos de covid-19 internados em UCI é o dos 60 aos 79 anos, totalizando 92 casos neste grupo etário, no qual se observa uma tendência crescente a partir das primeiras semanas de outubro.

“Nas últimas semanas, o grupo etário dos 40-59 anos apresenta também tendência crescente”, indica ainda este documento.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.626 pessoas e foram contabilizados 1.185.036 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

PUB