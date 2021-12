Algarve Biomedical Center junta-se à MAPS em campanha de Natal

lgarve Biomedical Center (ABC) juntou-se ao Movimento de Apoio à Problemática da SIDA numa campanha solidária de Natal para recolha de bens essenciais, anunciou a entidade.

Esta campanha pretende recolher bens essenciais para ajudar aqueles que mais precisam, cujos produtos devem ser entregues até 30 de dezembro, entre as 09:00 e as 18:00, na sede do ABC ou no Estádio Algarve.

Podem ser doados produtos alimentares, de preferência não perecíveis, como conservas, azeite, açúcar, farinha, massas, artigos de higiene, roupas e agasalhos.

