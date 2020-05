Algarve celebra Dia da Europa pela internet

O Dia da Europa, a 9 de maio, será comemorado no Algarve através da internet, numa iniciativa feita em conjunto entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), o Centro de Informação Europe Direct do Algarve, o Programa Operacional CRESCE Algarve 2020 e a Câmara Municipal de Vila do Bispo, anunciou a CCDR.

Neste dia, será partilhado nos suportes digitais e redes sociais das entidades promotoras da iniciativa, com a apresentação de todos os contributos da União Europeia no combate à pandemia de COVID-19.

No programa das comemorações está também previsto momentos institucionais com os representantes das entidades promotoras, apontamentos culturais com personalidades algarvias, apresentação de projetos públicos e privados desenvolvidos com o apoio dos fundos, debates sobre a Política de Coesão e passatempos.

No âmbito da campanha “A Europa na minha região”, o Centro de Informação Europa Direct do Algarve promove ainda um concurso de fotografia “”#ALGARVEisEU” através do Instagram, com fotografias dos cidadãos acerca dos projetos desenvolvidos com o apoio dos fundo da União Europeia na sua área de residência.

As entidades promotoras vão realizar os eventos culturais e educativos previstos para esta semana, em datas a divulgar em breve.