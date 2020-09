Algarve celebra Dia Mundial do Turismo em agradecimento aos profissionais de Saúde

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Turismo do Algarve vai comemorar o Dia Mundial do Turismo, a 27 de setembro, com várias atividades ao ar livre que vão juntar os responsáveis de Saúde da região em Silves, como forma de agradecimento pela prestação de serviços na prevenção e controle da pandemia de covid-19, anunciou a Região de Turismo do Algarve.

Na programação está previsto um batismo equestre, um passeio em estrada numa bicicleta elétrica ao longo de sete quilómetros ou numa charrete, provas de vinhos e a plantação de uma laranjeira, lançando o mote para a edição deste ano do Algarve Nature Fest.

Vão participar nesta iniciativa o presidente da RTA, João Fernandes, além dos responsáveis máximos da Câmara Municipal de Silves, da Administração Regional de Saúde do Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universidade do Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve e a delegada de Saúde Regional, Ana Cristina Guerreiro.

“O tema deste ano para o Dia Mundial do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história. Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte”, referiu João Fernandes em comunicado.

A edição deste ano do Algarve Nature Fest pretende continuar a divulgar o património natural algarvio, mas o formato será reajustado devido à pandemia de covid-19.

“Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura edição, destinada ao mesmo público-alvo», referiu.

Para o responsável pela Região de Turismo do Algarve, “o turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest”.

No domingo estão também programadas outras atividades como provas de vinhos de produtores regionais em alguns postos de informação turística em Faro, Lagos, Praia da Rocha e Tavira.