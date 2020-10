Algarve celebra Semana Verde com debates

No âmbito da Semana Europeia das Regiões e dos Municípios, entre os dias 19 e 22 de outubro o Algarve vai celebrar a Semana Verde, com vários debates que coincidem com o programa regional SEIVA – Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental, anunciou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR).

O programa SEIVA é uma iniciativa da Administração Regional Hidrográfica do Algarve e da Agência Portuguesa do Ambiente, que decorre ao mesmo tempo da Semana Anti-Pobreza, e para enquadrar estes momentos, o Centro Europe Direct Algarve vai disponibilizar a visualização das sessões do programa europeu com um painel de comentadores convidados.

A 19 de outubro, pelas 09:30, vai decorrer a sessão “Europa Verde: do prado ao prato”, com a visualização do evento de abertura da “#EUGreenWeek”, na sala G da CCDR Algarve, seguido de um painel com a participação de uma representante da CCDR Algarve, Valentina Calixto, representantes da APA-ARH Algarve, do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Lagos, da associação In Loco, da Refood Faro e da Rede Europeia Anti-Pobreza.

Durante esta sessão, será discutida a Estratégia do Prado ao Prato, que defende um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente, em articulação com a Estratégia Europeia de Biodiversidade.

No dia seguinte, entre as 10:00 e as 17:00, será debatido o envolvimento dos cidadãos na construção da Europa Verde, com projetos, ações, campanhas e as boas práticas de envolvimento dos cidadãos.

Para participar neste evento, está disponível a ligação do Microsoft Teams no evento do Facebook.