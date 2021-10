Cinquenta mil pessoas vão ganhar competências digitais até 2023

O Programa Operacional do Algarve (CRESC ALGARVE 2020) aprovou um plano com o objetivo de acelerar a transição digital e capacitar 50 mil adultos com competências digitais básicas até 2023, anunciou a CCDR do Algarve.

O CRESC ALGARVE 2020 aprovou o financimaneto do Programa EUSOUDIGITAL – Algarve, que irá abranger milhares de cidadãos da região com ações de capacitação em literacia digital básica até 2023.

O programa EUSOUDIGITAL – Algarve, faz parte de um consórcio formado pela Caixa Geral de Depósitos (Entidade Coordenadora e Investidor Social), pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (Entidade Responsável pela Política Pública) e pela empresa A2D Consulting, Lda. (Entidade Implementadora).

A estratégia pedagógica assenta num vasto programa de formação para mentores, na criação de uma rede de voluntários, na criação de centros de aprendizagem, e em atividades de diagnóstico e capacitação digital, a terem lugar em todos os 16 municípios da região.

Beneficiando de uma comparticipação do Fundo Social Europeu, o investimento público, estimado em 362 mil euros, será assegurado pelo Programa Operacional do Algarve, concedido nos termos da tipologia “Títulos de Impacto Social” mediante a validação dos resultados contratualizados.

Fruto deste investimento, a região ficará mais preparada para se posicionar na primeira linha da transição digital em curso.

