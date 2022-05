Algarve com 1024 casos de covid-19 diários esta segunda-feira

Faro é o concelho com mais casos ativos de covid-19, onde há 1653, seguido de Portimão com 1387, Loulé 1374, Albufeira 765, Silves 760, Olhão 723, Tavira 487, Lagoa 456, Lagos 415, Vila Real de Santo António 331, São Brás de Alportel 179, Monchique 118, Vila do Bispo 105, Castro Marim 97 e Aljezur 90.