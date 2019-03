Algarve com 16 nomeados nos Portugal Trade Awards

A região algarvia conta com dezasseis nomeados para a 16ª edição dos Portugal Trade Awards, cuja votação decorre até hoje, dia 15 de março. A cerimónia de entrega dos galardões realiza-se, no dia 21 de março, no Pavilhão de Portugal, em Lisboa.

O Salgados Palace & Congress Center, o Aquashow Park Hotel, o Zoomarine, as marinas de Albufeira, Lagos, Portimão e Vilamoura, o Vila Joya e o Vila Monte Farm House, o Anantara Vilamoura Algarve Resort, o Conrad Algarve e o Vila Vita Parc Resort & Spa, o Farmhouse of the Palms e a Fazenda Nova Country House, assim como a autarquia de Albufeira, são os nomeados algarvios nos Portugal Trade Awards 2019.

As entidades estão nomeadas nas categorias de Espaço para Congressos, Parque Temático, Marina, Exclusive Hotel, Luxury Hotel, Alojamento em Espaço Rural e Autarquia.

Este concurso é promovido pelo Jornal Publituris, que pretende assim distinguir os melhores do ano no setor do turismo. A gala de entrega dos prémios contará com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.