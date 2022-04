Algarve com 396 casos de covid-19 diários esta sexta-feira

O Algarve registou esta sexta-feira, dia 29 de abril, mais 396 casos de covid-19. Atualmente há 6312 casos ativos e 1197 em vigilância ativa.

O número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais algarvios diminuiu de 54 para 53 internados, e de dois para um em cuidados intensivos e zero ventilados.

A região conta com 169.165 casos confirmados, desde o início da pandemia e 162.088 recuperados. Já faleceram 765 (+1) pessoas por covid-19. A recuperar em casa, estão 6259 pessoas.

Casos por concelho

Loulé é o concelho com mais casos ativos de covid-19, onde há 1108, seguido de Portimão com 880, Faro 862, Olhão 541, Albufeira 536, Silves 502, Lagos 385, Tavira 350, Lagoa 299, Vila Real de Santo António 290, Vila do Bispo 145, São Brás de Alportel 137, Alcoutim 95, Castro Marim 74 e Aljezur e Monchique com 54.