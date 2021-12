Algarve com 4 óbitos e 549 novos casos em dia de record nacional

Portugal regista hoje um novo máximo de infeções com mais de 28 mil infetados em 24h

O Algarve totaliza 58.082 contágios, 583 novos casos de infeção por Covid19 e 4 óbitos, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira, 30 de Dezembro, que acaba de ser divulgado.

O país registou hoje um novo máximo, desde o inicio da pandemia, com mais 28.659 infetados, 16 mortes e 6239 recuperados nas últimas 24 horas. Há esta quinta-feira um total de 158.424 casos ativos em todo o país, mais 22.404 do que ontem.

O número diário de infeções constitui um novo máximo desde o início da pandemia, superando os 26.867 casos registados na véspera, que era o valor mais elevado até então. Os contágios reportados esta quinta-feira estão bastante acima da média registada desde o início de dezembro (7052).

As mortes também aumentaram face às 12 contabilizadas ontem e estão em linha com a média deste mês (16,5). Entre os 16 óbitos que constam no boletim da DGS, 14 foram declarados em pessoas com 70 ou mais anos.

Os internamentos sobem pelo quinto dia consecutivo: há agora mais 63 doentes em enfermaria (o maior aumento dos últimos 28 dias), o que eleva o total para 1034 internados (desde 13 de março que a globalidade dos internamentos estava abaixo de um milhar). As unidades de cuidados intensivos têm atualmente 144 doentes em estado grave, menos sete nas últimas 24 horas.

A situação epidemiológica em 2021 vs 2020

Comparativamente com a situação epidemiológica em Portugal, no mesmo dia há um ano, regista-se hoje uma menor percentagem de internamentos e óbitos. Portugal é um dois países com maior cobertura vacinal do mundo para a infecção por Sars-Cove-2, possuindo à data 90,3% da população com pelo menos uma dose da vacina, 89,2% com vacinação completa e 24,9% com uma dose de reforço.

A 30 de Dezembro de 2020, Portugal contabilizava 7479 casos e 71 mortes . Hoje, dia em que Portugal regista o número máximo de infetados, com 28.659 infetados, registaram-se 16 mortes.

Nos hospitais estavam, na altura, internadas 2896 pessoas em enfermaria e 487 em cuidados intensivos. Hoje, há a registar 1034 internados e 144 doentes em cuidados intensivos.

Região de Lisboa e Vale do Tejo concentra metade do novos casos

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser, há 17 dias, a região mais afetada: as autoridades de saúde locais identificaram mais 13.755 casos de covid-19, o que representa 48% do total diário nacional. Há ainda a registar seis mortes nesta zona do país nas últimas 24 horas.

A segunda região com mais infetados é o Norte, onde foram confirmados 9409 novos contágios, o que constitui 32,83% dos casos divulgados no boletim da DGS, que assinala também três óbitos.

O Centro tem mais 3202 infetados e duas mortes, seguido pelo Alentejo com 935 casos e um óbito, enquanto o Algarve registou 549 novos contágios e mais quatro fatalidades.

Sem mortes a assinalar nas últimas 24 horas, a Madeira soma 563 novos casos de covid-19 e nos Açores há mais 246.

