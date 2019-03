Algarve com 47 doces candidatos a “maravilhas”

As candidaturas ao concurso nacional das 7 Maravilhas Doces de Portugal fecharam no passado dia 17 de março, com 907 inscrições de todo o país, das quais 47 pertencem à região do Algarve.

“Este é o maior envolvimento de sempre numa eleição 7 Maravilhas, que este ano organiza a sua oitava edição”, realça a organização.

As candidaturas foram submetidas numa plataforma online, por entidades públicas, privadas e por pessoas singulares, e vão ser agora validadas por um conselho científico. “A lista longa com todos os candidatos será revelada brevemente, após verificação e validação do conselho científico”, revela a organização…

