Algarve com mais 142 casos de covid-19 entre quarta e quinta-feira

O Algarve registou entre quarta e quinta-feira, dias 4+10 e 11 de agosto, mais 142 casos de covid-19. Atualmente há 2958 casos ativos e 323 em vigilância ativa.

O número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais algarvios é de 41, de zero em cuidados intensivos e zero ventilados.

A região conta com 225.539 casos confirmados, desde o início da pandemia e 221.677 recuperados. Já faleceram 904 pessoas por covid-19, uma delas em Vila Real de Santo António. A recuperar em casa, estão 2917 pessoas.

Casos por concelho

Faro é o concelho com mais casos ativos de covid-19, onde há 614, seguido de Loulé com 419, Portimão 369, Albufeira 256, Olhão 219, Tavira 190, Silves e Vila Real de Santo António 185, Lagos 161, Lagoa 121, São Brás de Alportel 87, Castro Marim 50, Vila do Bispo 34, Monchique 26 e Aljezur e Alcoutim 21.