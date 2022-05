Algarve com risco elevado de exposição à radiação UV

O IPMA colocou os distritos de Faro, Viana do Castelo, Braga, Porto, Portalegre, Évora e Beja, as ilhas Terceira e Faial (Açores) e Madeira em risco elevado de exposição à radiação UV.

Onze distritos de Portugal continental apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco muito elevado estão os distritos de Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal.

As ilhas do Porto Santo, Flores e São Miguel estão hoje com risco moderado.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

Para as regiões com risco elevado, aconselha o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t’shirt’ e protetor solar.

O IPMA colocou também mais de 50 concelhos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Vila Real, Viseu e Bragança em risco muito elevado de incêndio.

O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até domingo.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O risco de incêndio muito elevado previsto para os próximos dias levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a alertar a população para que tenha “o máximo cuidado” na utilização do fogo, como a realização de queimadas, nos espaços rurais.

A Proteção Civil elevou na terça-feira o estado de alerta especial do dispositivo para o nível amarelo em nove distritos, na sequência de previsões meteorológicas que apontam para temperaturas elevadas, tendo o Governo autorizado a ativação de um reforço máximo de 100 equipas de combate a incêndios até sábado.

Segundo a ANEPC, estão desde as 00:00 em alerta especial amarelo, o segundo menos grave numa escala de quatro, os meios colocados nos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real e Viseu.

A ANEPC tem cinco Estados de Alerta (para colocar de prevenção agentes de proteção civil), o Verde, de situação de normalidade, e quatro especiais: o Azul, de um grau de risco moderado, o Amarelo, de gravidade moderada, o Laranja, de grau de risco elevado, e o Vermelho, de grau de risco extremo.

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) tem meios operacionais permanentes durante todo o ano, que tem o seu primeiro aumento adicional a 15 de maio, sendo reforçado até atingir a sua capacidade máxima entre julho e setembro.

O DECIR para este ano vai ser aprovado hoje na Comissão Nacional de Proteção e Civil e a apresentação oficial vai ocorrer no sábado em Castanheira da Pera.

Dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) indicam que desde o início do ano ocorreram 2.986 incêndios rurais que provocaram 9.376 hectares de área ardida, sendo a maioria em zona de mato.