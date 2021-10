“Algarve Craft & Food” promove o turismo cultural e criativo da região

O seminário “Algarve Craft & Food - Internacionalização de artesanato, produtos alimentares locais e turismo criativo” realiza-se no dia 27 de outubro na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, divulgou a organização do evento.

Inserido no âmbito do projeto “Algarve Craft & Food”, este projeto é dirigido a artesãos, designers, produtores agroalimentares, chefes de cozinha e agentes turísticos, com o objetivo de contribuir para o aumento das competências de internacionalização do artesanato, dos produtos alimentares locais e do turismo cultural e criativo da região.

A sessão de abertura está prevista para as 09:45 e contará com a presença de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Amaro, diretor

executivo da Tertúlia Algarvia, e João Ministro, da QRER-Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, as três entidades promotoras do projeto “Algarve Craft &Food”.

O seminário pretende dar a conhecer casos de boas práticas nacionais e internacionais, em matéria de internacionalização de indústrias culturais e criativas, e promover a exploração de sinergias para a criação de programas de turismo cultural e criativo no Algarve.

As inscrições para assistir ao evento encontram-se abertas no site da iniciativa.

